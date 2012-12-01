Конец света или конец Тибета?

"За єдність Православ`я"



Нет, надо все-таки иногда включать зомби-ящик. Хотя бы раз в сутки – на новости. Оказывается, общечеловечество уже давно и основательно сходит с ума по очередному «Концу света». И намечен он, господа хорошие, на 21 декабря сего года.

Не обошёл апокалипсический удар и Украину. Православных ударной волной, конечно, никак не задело, хотя контуженные откуда-то появились. В общем, отметился один из вроде бы как наших в этой буйно помешанной кампании – видно, чтобы придать ей вид честнОй. Так, известный непредсказуемыми поворотами потока своего сознания днепродзержинский протоклирик Евгений Максименко увязал число 21.12.12 с «концом нового мирового порядка». Дата 21 декабря, по Максименко, «требует приумножения молитвы для оставления грехов минувшей жизни». Почему именно 21-го, а не 20-го или 22-го? Только ли потому что в этот день «рухнет новый мировой порядок»? Так это же, вроде бы по всем православным параметрам хорошо. Да и чего молиться, если, по пророчеству «днепродзержинского старца» и так рухнет? Разве что благодарственный молебен вознести? Так это, как говорится, по факту…

Очередной «конец света» «предсказал» некий лама, известный в Тибете как Оракул Шамбалы (Национальному космическому агентству США, он подробно доложил о всех природных и техногенных бедствиях, ожидаемые им 21 декабря). О том же дне якобы говорят и календари майа. С научной точки зрения все это, конечно, туфта – ученые предпосылок к космическим катастрофам не наблюдают. А с православной (которая отнюдь не противопоставляется истинно научной) – еще и ересь. И даже не потому, что нынешние, вроде как, «последние дни» не являют нам во всей полноте евангельские признаки конца мироздания (МФ. 24, Мк. 13, Лк 21). А потому, что, как сказал Христос, «о дне том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». То есть, даже Господь, пребывая в человеческом облике, не мог говорить о том, то что «знают» интерпретаторы календарей майя вкупе с тибетскими, с позволения сказать, монахами?

Еще пророк Исайя за семь столетий до Христа предупреждал, что если прорицатели не говорят, как сказано в законе и откровении, «то нет в них света». А отсутствие света, как мы знаем – тьма.

Природу истинных пророков Священное Писание показывает как бы в развитии. Сначала они праведной жизнью (или стремлением к таковой) удостаивались слышать Бога, открывали ему свое сердце (то есть верили Любящему Отцу безоговорочно – как младенцы), и только затем, по любви к ближнему своему, открывали и ему поведанное Богом для спасения. Но, в первую очередь – для спасения души.

Даже апостолы не сразу уразумели эту природу чудотворения. Помните, когда Иисус направил их исцелять, проповедовать, изгонять бесов, они через некоторое время вернулись, с восторженным «отчетом»: «Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем!». Но Христос сразу же остудил их пыл, поясняя, что не властью над «силой вражьей» радоваться надобно в первую очередь, а тому, что имена их уже записаны на небесах (Лук. 10:17-30) – вот он, источник чудотворений!

Отсюда вопрос – что за источник у чудес, творимых разного рода ламами? И, может быть, 21 декабря хотя бы наступит крах доверия к тибетской бесовщине? Впрочем, не будем загадывать. Ибо грех.

Дмитрий СКВОРЦОВ