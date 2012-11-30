Генеральная ассамблея ООН признала Палестину как государство

Генеральная ассамблея ООН проголосовала в четверг за поддержку резолюции, в которой палестинское представительство повышает свой статус до «наблюдателя, государства-не члена ООН» с нынешнего «наблюдателя, негосударственного образования». За резолюцию голосовали 138 стран, 9 были против и 41 воздержались, сообщает Радио Свобода.

После голосования посол США в ООН Сюзан Райс призвала Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры.

Перед голосованием посол Израиля в ООН Рон Прозор повторил позицию своей страны, что признание в ООН Палестины как государства уже сейчас только отбросит назад ближневосточный мирный процесс.

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал перед голосованием «выдать Палестине свидетельство о рождении».

Признание за Палестиной государственного статуса в Генассамблее дает ей возможность становиться членом различных агентств ООН.

Палестинцы уже односторонне провозглашали свою государственность 1988 году, и с тех пор ее в той или иной форме признали более 120 государств мира. Но сама Организация Объединенных Наций такого шага еще не делала.

До этого палестинцев в ООН представляло негосударственное образование - Организация освобождения Палестины, признанная как единственный их законный представитель в мире.