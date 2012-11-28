Американского президента "обожествляют"

Любопытная тенденция сравнивать президента Обаму со Всевышним наблюдается в последнее время. Недавно она нашла выражение в очередной раз.

На церемонии вручения наград Soul Train Music Awards в Лас-Вегасе актер Джейми Фокс назвал Барака Обаму "Господом нашим и Спасителем", а саму церемонию - "церковью".

"Прежде всего надо отдать честь "Богу и Господу нашему и Спасителю Бараку Обаме", - заявил Джейми Фокс.

Как отмечает Examiner.com, после выборов 2008 года некоторые люди пытаются обожествлять Обаму.

В ноябре 2010 года американский журнал Newsweek объявил его "Богом всех вещей", а первая леди Мишель Обама сказала однажды о своем муже: "Этот президент вывел нас из темноты на свет".

Совсем недавно во Флориде вышла книга профессора Барбары Тейлор, в которой американский президент именуется "апостолом Бога", посланным для создания политического рая на земле.

NEWSru.