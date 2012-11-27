Фонд Тони Блэра будет мирить мусульман и христиан

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, новоизбранный архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и принц Иордании Гхази планируют начать работу над воссоединением Нигерии, чтобы помочь таким образом обеспечить мирное сосуществование мусульман и христиан в стране, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Программа «Фонда веры» Тони Блэра для работы над социальными проблемами, такими как малярия, наряду с духовными лидерами будет задействовать и молодежь.

Также «Фонд веры» разработал специальную программу, благодаря которой мусульмане и христиане смогут учиться друг у друга прямо в школах.

«Понимание и уважение к другим вероисповеданиям обеспечит мир даже там, где целью тех, кто злоупотребляет религией для совершения насилия, является её уничтожение», - заявил Т.Блэр.

Епископ Уэлби выразил свое восхищение инициативой, так как считает, что о «решениях проблемы мира с внешней стороны не может даже быть и речи», ведь установить мир возможно только руками самих нигерийцев.

Программу также поддержал президент Христианской ассоциации Нигерии пастор Айо Оритседжафор.