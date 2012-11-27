Американский фермер завещал церкви 2,6 миллиона долларов

Фермер из округа Индиана (штат Пенсильвания) завещал местной церкви более 2,6 миллиона долларов США, сообщила газета Pittsburgh Tribune-Review.

В Хопвельский объединенной методистской церкви всего 80 прихожан.

Фермер Джон Фергюсон умер 31 января 2007 года в возрасте 71 года. В последующий период его завещание проходило процедуру официального утверждения в суде.

Фергюсон, у которого был земельный участок площадью сто гектаров в районе Беррелл, уединенно жил в трейлере и пользовался старым сельскохозяйственным оборудованием. Хотя некоторые прихожане Хопвельской церкви знали о его намерении завещать состояние церкви, никто не догадывался, что фермер был богат.

Наследие Фергюсона включает акции и облигации, частное имущество и семейную ферму, а также доход от примерно 50 нефтегазовых месторождений по всей стране. Приумножить наследство, полученное от матери, фермер сумел благодаря грамотным инвестициям. За вычетом расходов и налогов, церковь получила почти 2,2 миллиона долларов.

В приходе Хопвельской церкви создан совет Фонда Джона Фергюсона, который будет ежегодно выделять от 75 до 100 тысяч долларов на различные проекты. По словам пастора Джейсона Маккуина, деньги будут выделяться исключительно из получаемых от состояния Фергюсона доходов.

СВІТ24