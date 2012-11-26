Два митрополита обвиняются в неуплате налогов

Новый скандал разгорается в Элладской Православной Церкви - служба Минфина по расследованию финансовых преступлений изучает многомиллионные счета в банках двух церковных иерархов, митрополита Перистерийского Хризостома и митрополита Фессалийского и Фанариофарсальского Кирилла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету "Этнос". Церковное руководство не исключает, что шумиха специально поднята СМИ, и призывает дождаться окончания расследования.

Финансовые власти обнаружили, что у митрополитов на счетах "десятки миллионов"евро, которые не были заявлены в налоговых декларациях, пишет издание. Эти средства были незаконно получены через пожертвования, от спонсоров, от сдачи в аренду недвижимого имущества, от инвестиций. Иерархи перевели часть средств на счета родственников, которые сейчас также проверяются. По данным издания, расследование завершено, и митрополитам предложено доказать законность вкладов. Чиновники говорят, что располагают списком из десятков имен священников с вкладами на суммы свыше 100 тысяч евро в Греции и за рубежом, и все они будут проверены.

Газета напоминает, что немало священников уже осуждены за растрату, за ростовщичество, незаконную продажу икон, а некоторые ведшие роскошную жизнь служители церкви не могут погасить большие долги. У одного из священников церкви Святого Антония в Перистерийской митрополии был счет на 3 миллиона евро при том, что он, согласно декларации, заработал за год лишь 20 тысяч евро. Когда налоговая служба выписала ему штраф на 1 миллион евро, он сразу и легко его заплатил, пишет издание.

В руководстве греческой церкви заявили агентству церковных новостей Romfea.gr, что ожидают развития дела и итогов его расследования, если оно действительно проводится, прежде чем делать выводы, как должен реагировать Священный Синод. Вместе с тем в церкви выражают озабоченность тем, что шумиха в СМИ вокруг церкви поднята "с определенными целями".