Более 10 человек погибли при взрывах у церкви в Нигерии

Более 10 человек погибли и не менее 30 получили ранения в Нигерии 25 ноября в результате двойного теракта у церкви. Пять человек погибли в результате первого взрыва, когда через несколько минут после начала воскресной службы заминированный автобус въехал в стену церкви. Через 10 минут сработало второе взрывное устройство, заложенное в припаркованном рядом с церковью автомобиле.

На севере Нигерии — крупнейшей по численности населения африканской страны — проживают преимущественно мусульмане.

Там также активно действует исламистская группировка "Боко Хаарам". Она добивается введения шариата на всей территории Нигерии, в которой мусульмане составляют примерно половину 160-миллионного населения, и искоренения светской модели западного образования. "Боко Харам" ответственна за большинство терактов, которые регулярно совершаются в стране.

РИА Новости