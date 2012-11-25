Страсбургская рождественская ярмарка открылась в столице Эльзаса

Знаменитая Страсбургская рождественская ярмарка открылась 24 ноября в столице Эльзаса. На ближайшие пять недель этот старинный город, расположенный на границе Франции и Германии, станет "рождественской столицей Европы", превратившись в одну большую сказочную декорацию к главному зимнему празднику христианского мира, сообщает ИТАР-ТАСС.

Праздничную атмосферу жители и гости Страсбурга смогли ощутить уже в пятницу: в канун открытия рынка на улицах города торжественно была зажжена рождественская иллюминация. Включение подсветки предвосхитило официальный старт ярмарки, который был дан красочным представлением на площади Клебера. Его кульминацией стало сопровождаемое хоровым пением зажжение световых гирлянд на главной рождественской ели высотой 30 м, установленной на этой же площади в центре города.

Всего в дни ярмарки, которая проводится уже в 442-й раз, на десятке площадей Страсбурга открываются сотни небольших шале - нарядно украшенных деревянных домиков; в них с сегодняшнего дня идет бойкая торговля местными сувенирами и деликатесами, ремесленными изделиями, елочными игрушками и прочей праздничной утварью. Одновременно все желающие смогут отведать блюда традиционной эльзасской кухни, которые будут готовиться прямо на улице.

Ежегодно одна из зарубежных стран участвует в Страсбургской ярмарке на правах почетного гостя. На сей раз в таком качестве приглашена Грузия. На площади Гутенберга, расположенной рядом со знаменитым кафедральным собором города, расположилась "Грузинская деревня".

Традиция проведения праздничных базаров в преддверии Рождества в западноевропейских странах насчитывает не одно столетие. Ярмарка в Страсбурге проводится непрерывно с 1570 года и давно заслужила всеобщее признание своей самобытностью. В этом году ярмарка будет открыта до 31 декабря.