Боевики в Йемене обстреляли толпу шиитских паломников
03:50, 25 ноября 2012Мир
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Погибли четыре человека
Неизвестные выстрелили из гранатомета по толпе паломников-шиитов, отмечавших религиозный праздник Ашура. Погибли не менее четырех человек.
Инцидент произошел в столице страны Йемене на обочине шоссе, ведущего в аэропорт.
Стычки между представителями суннитов - салафитов и членами племенного объединения хафти, которые исповедуют шиитский ислам, происходят в Йемене уже несколько лет.
Хафти ранее выступали с оружием в руках против прежнего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, однако после 2010 года, по некоторым данным, объединились с его сторонниками против салафитов.
За год во время различных терактов и нападений погибли больше двухсот человек.
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