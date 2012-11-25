Боевики в Йемене обстреляли толпу шиитских паломников

Неизвестные выстрелили из гранатомета по толпе паломников-шиитов, отмечавших религиозный праздник Ашура. Погибли не менее четырех человек.

Инцидент произошел в столице страны Йемене на обочине шоссе, ведущего в аэропорт.

Стычки между представителями суннитов - салафитов и членами племенного объединения хафти, которые исповедуют шиитский ислам, происходят в Йемене уже несколько лет.

Хафти ранее выступали с оружием в руках против прежнего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, однако после 2010 года, по некоторым данным, объединились с его сторонниками против салафитов.

За год во время различных терактов и нападений погибли больше двухсот человек.

РИА Новости