В России начали продавать наборы "для конца света"

В Томске (Россия) начали продавать наборы "Для конца света". В перечень необходимых товаров входят: бейдж для личных данных, валерьянка, активированный уголь, бинт, валидол, а также гречка, банка шпрот и маленькая бутылка водки. В коробке также можно найти блокнот, карандаш, свечи, спички, веревку и мыло.

Продавцы предлагают купить набор не только жителям Томска, они также готовы отправить заказ в другие регионы, сообщают интернет-СМИ.

Ранее специальный набор для конца света стоимостью $15 выпустили американцы. В "апокалиптический комплект" входили антидепрессанты, витамины, респиратор, темные очки и, как ни странно, шапочка для душа.

Напомним, в Белизе, на курорте Ча Крик, недавно открылся очаг спасения от Апокалипсиса. Однако ожидание конца света там имеет развлекательный характер — открыта продажа туров под названием "День зимнего солнцестояния вместе с майя", где можно будет принять участие в ритуалах в одежде известного племени, посмотреть достопримечательности и посетить сувенирные лавки, а также на огромной каменной стене иероглифами высечь свое имя.