В Нью-Йорке в 110-й раз прошел парад Санта-Клаусов

На главной туристической улице нью-йоркского Манхэттена – Пятой авеню – в пятницу состоялся 110-й ежегодный парад Санта-Клаусов, в котором приняли участие более сотни людей в костюмах "зимнего волшебника". Этой традицией, которая зародилась в 1902 году, в Нью-Йорке отмечают начало ежегодной благотворительной акции для малоимущих жителей крупнейшего мегаполиса США, сообщает ИТАР-ТАСС.

Акцию организует ассоциация "Добровольцы Америки", которая предлагает всем желающим явить настоящее чудо тысячам нуждающихся, проживающим в городе. Санты в течение нескольких недель будет патрулировать городские улицы, собирая пожертвования, а также развлекая нью-йоркцев и туристов. Собранные деньги пойдут на приобретение талонов на еду, которые будут раздаваться малоимущим семьям и бездомным Нью-Йорка.

Каждый Санта держит в руках колокольчик и заразительно смеется фирменным смехом. "Чтобы изобразить смех Санта-Клауса нужно много тренироваться и тогда его знаменитое "Хоу-хоу-хоу" получится на славу", - сообщил один из участников акции, представившийся Декстером. Он добавил, что "впереди Рождество и нужно хорошо поработать, чтобы собрать как можно больше пожертвований, и сделать обездоленных людей немного счастливее в этот светлый праздник Рождества Христова".