В Болгарии секты сосредоточили свою деятельность на студентах

Члены Центра по изучению новых религиозных движений сообщили болгарскому порталу «Двери Православия» о том, что в последние месяцы отмечен рост случаев "пополнения" несовершеннолетними студентами деструктивных сект.

Секты сосредоточили свою деятельность на студентах от 14 до 18 лет, что, конечно, не является случайностью. Известно, что в этом возрасте они стремятся к независимости и пытаются всеми способами освободиться от родительского контроля.

Станислава Киосева, богослов и мать четверых детей, член совета Центра по изучению новых религиозных движений, рассказала, что сотрудники центра прилагают все усилия для информирования общественности об опасности культов, но этого не достаточно - усилия должны быть многогранными и скоординированными.

Члены Центра, которые лишены государственной поддержки, надеются, что Болгарская Православная Церковь будет и дальше работать в направлении профилактики сектантского влияния среди болгарского народа и особенно среди студентов. Ведь это важная часть пастырской заботы Церкви о людях.

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