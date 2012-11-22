Епископ требует от банков компенсацию за изображение ангела

Епископ Милешевский Филарет требует от Объединения сербских банков выплаты компенсации в размере 155 млн. динаров (300 тыс. евро) за то, что они без его разрешения копировали на своих банковских картах известную фреску «Белый Ангел» из монастыря Милешеве.

Владыка Филарет продолжает вести судебную тяжбу несмотря на то, что банки в 1998 г. получали разрешение Синода Сербской Православной Церкви на использование образа «Белого Ангела», а в 2000 г. одобрение Министерства культуры Сербии. Тогда вопрос о какой-либо компенсации за использование не поднимался, так как Милешевский монастырь считается культурным достоянием национального значения.

Но начиная с 2004 г. владыка Филарет утверждает, что только он, епархиальный архиерей, мог дать подобное разрешение — а не министерство или Синод.

Правовой комитет Объединения сербских банков принял решение отказаться от использования голографического лика «Белого Ангела» на картах и постепенно изъять уже выпущенные с этим изображением карты из обращения.

В декабре 2011 г. суд обязал Коммерческий банк, одного из членов Объединения банков, выплатить епархии 1,2 млн. динаров за использование лика, но с тех пор банк пытается оспорить это решение.

На протяжении всего времени спора Синод Сербской Церкви неоднократно призывал епископа Филарета отказаться от каких-либо претензий и прекратить тяжбу.

Седмица.



