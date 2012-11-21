Опубликованы статданные о конфессиональной принадлежности состава Конгресса США
21:55, 21 ноября 2012Мир
0
56% протестанты
В США Пью-Форумом опубликованы статистические данные, касающиеся конфессиональной принадлежности членов Конгресса США после выборов 2012 г.
56 % членов нового состава Конгресса – протестанты.
Число католиков среди конгрессменов повысилось с 29 до 30 % (с 156 до 161 человек) по сравнению с прошлым составом американского парламента. В 113-м составе Конгресса 54% всех католиков в Палате представителей и 67 % католиков в Сенате — демократы.
14 % конгрессменов — баптисты, 9 % - методисты, 8 % — пресвитериане. 6% членов нового состава Конгресса США — евреи, 3 % — мормоны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter