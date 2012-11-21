Опубликованы статданные о конфессиональной принадлежности состава Конгресса США

В США Пью-Форумом опубликованы статистические данные, касающиеся конфессиональной принадлежности членов Конгресса США после выборов 2012 г.

56 % членов нового состава Конгресса – протестанты.

Число католиков среди конгрессменов повысилось с 29 до 30 % (с 156 до 161 человек) по сравнению с прошлым составом американского парламента. В 113-м составе Конгресса 54% всех католиков в Палате представителей и 67 % католиков в Сенате — демократы.

14 % конгрессменов — баптисты, 9 % - методисты, 8 % — пресвитериане. 6% членов нового состава Конгресса США — евреи, 3 % — мормоны.

Седмица.