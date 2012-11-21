В столице Кении совершен теракт около католического прихода

Неизвестный террорист бросил бомбу в микроавтобус около католического прихода и начальной школы в Найроби. Убито 7 человек.

Нападение, которое имело место в пригороде Найроби, где проживает многочисленное сомалийское население, произошло вскоре после акций насилия в отношении ряда христианских церквей Кении, совершенных в последние недели.

В частности, было совершено нападение с применением гранат на церковь в Гариссе (4 ноября). Также нападение с применением гранат было совершено на англиканскую детскую организацию (30 сентября).

Седмица.