Израиль отменил экскурсии в Вифлеем

Проезд экскурсионных автобусов со стороны Израиля в Вифлеем, который расположен на территории Палестины, временно закрыт, сообщила в среду журналистам в Москве глава департамента министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Нэтта Пелег-Брискин.

"Во вторник было принято решение временно закрыть проезд экскурсионных автобусов из Израиля в Палестину", - сказала она.

По словам представителя министерства, это решение было принято ради безопасности иностранных туристов и касается поездок в Вифлеем.

Вместе с тем вся туристическая инфраструктура Израиля продолжает работать в прежнем режиме, безопасности туристов в стране ничто не угрожает.

После начала конфликта с сектором Газа власти страны отмечают падение иностранного турпотока на 15%.

Седмица.



