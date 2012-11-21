Пастор из Израиля призвал молиться за мир с сектором Газа

Пастор и генеральный директор ассоциации израильских церквей и общин «Crystal Forum» Дэниел Розен призвал христиан молиться за разрешение конфликта с сектором Газа, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Розен назвал шесть пунктов, за которые необходимо молиться. «Молитесь за быстрый конец возрастающего конфликта в секторе Газа; молитесь, чтобы Израиль, который имеет право защитить своих граждан, делал это мудрым и справедливым образом; молитесь относительно уравновешенного освещения в СМИ этого конфликта; молитесь за тех, которые служат в армии, особенно молодых верующих; молитесь, чтобы идеология и лидерство ХAMAC были бы дискредитированы в глазах палестинцев и окружающих арабских стран; молитесь относительно безопасности и ободрения для всех верующих в нашем регионе», - написал он на своей страничке в соцсети Facebook.

Напомним, что военный конфликт между Газой и Израилем обострился после того, как Израиль в рамках операции "Облачный столп" силами своих ВВС уничтожил лидера боевого крыла группировки "Хамас" Ахмеда Джабари. В ответ на гибель своего лидера "Хамас" пообещал предать израильские города огню.

