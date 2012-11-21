Иордания: Христиане опасаются очередной исламистской «весны»

Христиане в Иордании беспокоятся о будущем своей страны и опасаются исламистской «весны». В последние дни на улицах Аммана впервые появились требования свержения короля Абдуллы. По словам главы Католической Церкви в этой стране, это не сулит ничего хорошего для будущего Иордании, сообщает Katolik.ru.

Крайние исламисты накаляют атмосферу. «Мы можем разделить судьбу других арабских стран» - подчеркивает архиепископ Марун Лаххам, викарий латинского Патриархата Иерусалима в Иордании, сообщает Wiara.pl.

Основной причиной общественного недовольства являются последствия экономического кризиса, в частности, обнищание среднего класса и рост цен на бензин. Социальное недовольство, однако, эффективно контролируют исламисты. Они уже объявили, что будут бойкотировать назначенные на январь выборы. Таким образом, местом публичных дебатов станут улицы, а не Парламент.