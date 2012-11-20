Пэрис Хилтон возмутила мусульман бутиком в Мекке

Известная американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Хилтон открыла в священном для мусульман городе Мекке магазин обуви, сумок и аксессуаров класса люкс. Известие об этом светская львица поместила в Twitter. "Люблю свой чудный магазинчик, который открылся прямо в Мекке (Саудовская Аравия)", - известила она общественность о радостном для нее событии.

Между тем среди правоверных мусульман в королевстве оно вызвало бурю негодования, сообщает британская The Daily Mail. На пост наследницы сети отелей Hilton Worldwide в микроблоге последовали возмущенные ответы, в которых саудовцы не скрывали гнева по поводу того, что власти разрешили открыть в священном городе бутик, носящей имя модели, прославившейся откровенными видео, "гуляющими" по интернету.

"Как можно было разрешить женщине, которая сняла такое видео, открыть магазин в священном городе, непосредственно возле Большой мечети!" - написал саудовский пользователь Twitter`а.

Скандальную звезду такая реакция совершенно не обидела. Нисколько не смущаясь, она позже оставила другой пост, в котором заявила, что число ее бутиков по всему миру уже перевалило за 40, и она горда, что ее бренд развивается.

Интересно вспомнить, что про Пэрис Хилтон не так давно говорили, будто она обратилась к исламу после своего пребывания в тюрьме, куда попала в 2007 году за вождение в нетрезвом виде. Она якобы говорила тогда, что нужно забыть сайентологию и кабаллу и что именно ислам - это та религия, которую следует исповедовать. Но звезда оказалась верна своим прежним жизненным принципам.

NEWSru.