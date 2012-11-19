Израиль дал палестинцам сутки

Израиль сообщил Египту, что если ко вторнику палестинские боевики не прекратят обстрел израильской территории, то военная операция может быть расширена, - передает Русская служба Би-би-си.

Министр финансов Израиля Юваль Стейниц сказал, что решение будет принято в течение ближайших часов, а не дней. По его словам, выбор стоит перед затишьем или эскалацией конфликта. Если палестинцы прекратят огонь, а также импорт оружия, то Израиль согласится на прекращение огня. В противном случае существует реальная возможность того, что Израиль задействует сухопутные войска.

Тем временем Израиль продолжает наносить удары по объектам в секторе Газа. В результате в понедельник погибли 10 палестинцев. С начала конфликта шесть дней тому назад погибли 87 палестинцев. Представители армии Израиля заявляют, что в ночь с воскресенья на понедельник были поражены "как минимум 80 террористических объектов", в том числе и штаб-квартира полиции Хамас. В общей сложности Израиль уже нанес 1350 ударов по сектору Газа.

По словам израильских военных, за ночь из Газы не было запущено ни одной ракеты, но в понедельник утром в Израиле взорвались две палестинские ракеты. К границе с сектором Газа подтягиваются израильские войска и бронетехника

Воскресенье стало самым кровавым днем с момента обострения противостояния. В воскресенье израильская ракета полностью разрушила трехэтажный жилой дом, принадлежавший полицейскому Мохаммеду Далу. В результате погибли 9 членов его семьи.

Дом Далу, по всей видимости, был разрушен по ошибке. В интервью израильскому телевидению представитель израильской армии Йоав Мордехай сказал, что целью удара был Йехия Рабия, глава отряда ХАМАС, ответственного за запуск ракет.