В Танзании уничтожены 25 церквей

Десятки церквей уничтожены исламскими боевиками в Танзании, преследования христиан распространяются по всей Восточной Африке, пишет портал Rescue Christians со ссылкой на лидеров христианских общин.

Начиная с мая, 25 храмов и монастырей были разрушены. Нападения происходили, главным образом, на территории Занзибара, где 99 % населения составляют мусульмане, пояснил региональный менеджер по Африке Международного христианского концерна (International Christian Concern) Уильям Старк.

Во время одного из последних инцидентов в октябре, когда после слухов о том, что мальчик-христианин якобы помочился на Коран, было разрушено 5 церквей.

Седмица.

