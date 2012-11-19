Латиноамериканцам не хватает времени читать Библию
Данные исследования «Barna Group»
Испаноязычные американцы уважают Библию, но им не хватает времени для её чтения. Такие данные исследования обнародовала организация «Barna Group» на пресс-конференции, - сообщает Іnvictory со ссылкой на Сhristian Рost.
Среди опрошенных только 8% читают Библию как минимум 4 раза в неделю. Среди обычных американцев этот процент равен 21.
Также было установлено, что 68% латиноамериканцев исповедуют католицизм, 16% - протестантизм, а другие 16% причисляют себя к другим религиям или еще не определились.
31% испаноязычных американцев не читают Библию, потому что у них нет для этого достаточно времени, а 12% не нравится это делать.
Преподобный Эмилио Рейес, вице-президент Мультиязычного служения в Американском библейском обществе заявил, что такая низкая заинтересованность в Библии связана, в первую очередь, с тем, что латиноамериканцы приезжают в Америку для работы, а значит, религия выходит на второй план. Также он связывает это с тем, что в церквях используется старый перевод Библии 1960 года, который очень сложен для восприятия.