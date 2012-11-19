Латиноамериканцам не хватает времени читать Библию

Испаноязычные американцы уважают Библию, но им не хватает времени для её чтения. Такие данные исследования обнародовала организация «Barna Group» на пресс-конференции, - сообщает Іnvictory со ссылкой на Сhristian Рost.

Среди опрошенных только 8% читают Библию как минимум 4 раза в неделю. Среди обычных американцев этот процент равен 21.

Также было установлено, что 68% латиноамериканцев исповедуют католицизм, 16% - протестантизм, а другие 16% причисляют себя к другим религиям или еще не определились.

31% испаноязычных американцев не читают Библию, потому что у них нет для этого достаточно времени, а 12% не нравится это делать.

Преподобный Эмилио Рейес, вице-президент Мультиязычного служения в Американском библейском обществе заявил, что такая низкая заинтересованность в Библии связана, в первую очередь, с тем, что латиноамериканцы приезжают в Америку для работы, а значит, религия выходит на второй план. Также он связывает это с тем, что в церквях используется старый перевод Библии 1960 года, который очень сложен для восприятия.