Горгульи должны спасти миланский собор от разрушения
Имена доноров высекут под фигурами
Администрация главного собора Милана объявила, что ищет филантропов, готовых стать "приемными родителями" для его 135 горгулий (мифических зловещих птиц), используемых в готической архитектуре в качестве водостоков. Таким образом она надеется собрать средства на его реставрацию, сообщает Би-би-си.
Предлагается высечь имена доноров, которые пожертвуют на модернизацию собора 100 000 евро, под фигурами горгулий.
Кампания по сбору средств была начата в связи с сокращением расходов на культуру в бюджете Италии.
Администрация собора заявила, что стремится "заставить миланцев и жителей других городов мира почувствовать причастность к судьбе собора, являющегося бесценным сокровищем, принадлежащим всему человечеству". На его реставрацию они планируют собрать 25 млн евро.
Миланский собор является четвертым по величине в мире. Его строительство продолжалось 600 лет. Началось оно в 1386 году, а завершено было императором Наполеоном, который заявил, что заплатит за его фасад.
Жесткие меры экономии в Италии негативно сказались на культурном наследии страны: некоторые музеи были вынуждены закрыться, а многие всемирно известные памятники, находящиеся в плачевном состоянии, продолжают разрушаться.
За последние три года правительственные ассигнования на культуру, и без того составлявшие незначительную долю в бюджете страны, были урезаны еще на треть.