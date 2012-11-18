Горгульи должны спасти миланский собор от разрушения

Администрация главного собора Милана объявила, что ищет филантропов, готовых стать "приемными родителями" для его 135 горгулий (мифических зловещих птиц), используемых в готической архитектуре в качестве водостоков. Таким образом она надеется собрать средства на его реставрацию, сообщает Би-би-си.

Предлагается высечь имена доноров, которые пожертвуют на модернизацию собора 100 000 евро, под фигурами горгулий.

Кампания по сбору средств была начата в связи с сокращением расходов на культуру в бюджете Италии.

Администрация собора заявила, что стремится "заставить миланцев и жителей других городов мира почувствовать причастность к судьбе собора, являющегося бесценным сокровищем, принадлежащим всему человечеству". На его реставрацию они планируют собрать 25 млн евро.

Миланский собор является четвертым по величине в мире. Его строительство продолжалось 600 лет. Началось оно в 1386 году, а завершено было императором Наполеоном, который заявил, что заплатит за его фасад.

Жесткие меры экономии в Италии негативно сказались на культурном наследии страны: некоторые музеи были вынуждены закрыться, а многие всемирно известные памятники, находящиеся в плачевном состоянии, продолжают разрушаться.

За последние три года правительственные ассигнования на культуру, и без того составлявшие незначительную долю в бюджете страны, были урезаны еще на треть.