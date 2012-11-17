Боевики нанесли ракетный удар по Иерусалиму

По меньшей мере одна ракета упала на открытой местности у Иерусалима, где сработали сирены воздушной тревоги и были слышны взрывы, сообщили РИА Новости представители армии и полиции.

Город, который израильтяне объявили своей столицей вопреки мнению мирового сообщества, никогда прежде не подвергался обстрелам из сектора Газа.

В полиции предполагают, что ракет, судя по числу взрывов, которые слышали горожане, было две, и продолжают искать места возможного падения.

Накануне до самого населенного, центрального, района Израиля долетела еще одна ракета, упавшая у города Ришон ле-Циона в 60 километрах севернее сектора Газа. Там, как и в Тель-Авиве и Иерусалиме, обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Иерусалим с населением свыше 800 тысяч человек, среди которых свыше 200 тысяч арабов, Израиль объявил своей "единой и неделимой"столицей. Палестинцы, с которыми в этом солидаризуется мировое сообщество, претендуют на восточные районы города, занятые и позднее аннексированные израильтянами.

Палестинские ракеты до Иерусалима из сектора Газа раньше ни разу не долетали.