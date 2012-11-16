В Нигерии зверски убита семья христиан

На севере Нигерии боевики расстреляли семью христиан. 5 человек убиты в Мадаучи-Зонква (штат Кадуна) 14 ноября, сообщает ASSIST News Service.

По свидетельству пастора местной общины «Living Faith Church» Битруса Титуса, группа исламистов зверствовала в течение часа при полном попустительстве полиции и расквартированных в районе солдат.

Трупы убитых христиан обгорели почти до полной неузнаваемости.

Седмица