В Нигерии зверски убита семья христиан
10:59, 16 ноября 2012Мир
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Расстреляли 5 человек
На севере Нигерии боевики расстреляли семью христиан. 5 человек убиты в Мадаучи-Зонква (штат Кадуна) 14 ноября, сообщает ASSIST News Service.
По свидетельству пастора местной общины «Living Faith Church» Битруса Титуса, группа исламистов зверствовала в течение часа при полном попустительстве полиции и расквартированных в районе солдат.
Трупы убитых христиан обгорели почти до полной неузнаваемости.
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