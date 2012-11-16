Атеисты просят Обаму при принятии присяги не упоминать о Боге

Когда президент США Барак Обама будет принимать присягу во второй раз 21 января 2013 года, атеистическая группа хочет, чтобы он сделал это без упоминания Бога и без Библии, сообщает The Christian Post.

Фонд свободы от религии (Freedom From Religion Foundation, FFRF) направил президенту письмо с просьбой отказаться от пути "политизации религии в стране".

«Когда вы стоите, чтобы подтвердить свою клятву, сделайте это с помощью языка основателей [Конституции]. Оставьте религиозное словоблудие. Пока вы произносите клятву, почему бы не положить руку на Конституцию, а не Библию?».

В FFRF утверждают, что слова "да поможет мне Бог" не предусмотрены Конституцией, не является обязательным для президента и класть руку на Библию, принимая присягу.

"[Второй срок Обамы] дает шанс сделать то, чего не делал ни один президент за последние годы: обратиться к светским американцам", - говорится в письме.