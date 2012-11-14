В Бангладеш христиан не подпускают к колодцам

В бангладешской деревне семье бывших мусульман, обратившихся в христианство, местные жители не разрешают пользоваться общественными колодцами с водой, сообщает "Седмица.Ру" .

"Open Doors" рассказывает историю 69-летнего Али Сиддики – бенгальца, бывшего мусульманина, ставшего христианином в 1991 г. Али – офицер полиции в отставке. Его жена вынуждена по ночам набирать воду из соседского колодца.

Запрет на доступ к колодцам с водой является одним из многих способов давления на христиан, чтобы заставить их вернуться в ислам.

Будучи мусульманином, Али не был изгоем. После обращения в христианство его отношения с соседями переросли во враждебные.