Англиканскую церковь возглавил бывший нефтяник

Главным священником англиканской церкви - новым архиепископом Кентерберийским – стал выпускник Итонского колледжа и Кембриджа, епископ Даремский Джастин Уэлби.

Про его назначение объявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

56-летний Джастин Уэлби станет 105-м епископом Кентерберийским и главным священником церкви, которая насчитывает 77 миллионов прихожан во всем мире.

Нынешний архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс уходит на покой в декабре, после 10 лет на этом посту.

Джастин Уэлби был возведен в сан епископа всего лишь год тому назад, в ноябре 2011-го.

Он учился в Итоне и Кембриджском университете. По окончании университета он проработал 11 лет в нефтяной промышленности, после чего поступил на факультет теологии Даремского университета и в 1992 году был рукоположен в сан священника.

«Это потрясающе, я никогда не думал, что со мной может случиться такое», — прокомментировал Джастин Уэлби свое назначение.

Известно, что Уэлби придерживается консервативных взглядов (в частности, выступает против однополых браков), но не примыкает ни к одной из фракций внутри церкви. По мнению комментаторов, руководство церкви остановило свой выбор на его кандидатуре, приняв во внимание опыт менеджера-управленца.

Уэлби будет интронизирован 21 марта 2013 года в Кентерберийском соборе в графстве Кент.

Официальным главой Англиканской церкви (Церкви Англии) традиционно является британский монарх — королева Елизавета II.

Би-би-си