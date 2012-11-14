В Сирии растет число случаев нападений на христиан

В Сирии растет число нападений на христиан. Портал Rescue Christians перечисляет случаи антихристианского насилия последних недель. Среди них – теракт в пригороде Дамаска Джарамане, где в результате взрыва заминированного автомобиля 11 христиан и 1 мусульманин были убиты, 69 христиан получили ранения.

В Дамаске рядом с маронитской и католической церквями в Старом городе был обнаружен начиненный взрывчаткой автомобиль. Бомба была вовремя обезврежена.

Отдельные христиане становятся мишенью боевиков в преимущественно христианских деревнях близ Хомса. В одной из деревень к западу от Хомса и Хамы 3 христианина были похищены, 1 убит.

Седмица. Ru