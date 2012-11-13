Исламский проповедник призвал разрушить египетские пирамиды

Один из лидеров египетских салафитов шейх Мурган Салем аль-Гохари призвал разрушить пирамиды и сфинкса в Гизе.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на спутниковый телеканал «Аль-Арабия», исламский проповедник утверждает, что обязанностью каждого мусульманина является уничтожение подобных символов идолопоклонства.

При этом он провел параллели с разрушенными талибами Бамианскимы статуями Будды в Афганистане.

Аль-Гохари известен в Египте своими ультрарадикальными взглядами. При предыдущей власти он несколько раз был осужден, а освобожден только после революции.