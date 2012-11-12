Израильское правительство обещает оплатить долг Иерусалимского Патриархата
10:45, 12 ноября 2012Мир
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За водоснабжение храма Гроба Господня
Израильское правительство пообещало Иерусалимскому Патриархату оплатить его долг за водоснабжение храма Гроба Господня
Греческое агентство церковных новостей «Амен» сообщило, что израильское правительство пообещало Иерусалимскому Патриархату, братству францисканцев и Армянской Церкви оплатить их долг за водоснабжение храма Гроба Господня в Иерусалиме, накопившийся за 15 лет и составивший 9 млн. шекелей (примерно 2 млн. долларов), если те обязуются впредь оплачивать счета за воду и канализацию.
Банковский счет Иерусалимского Патриархата до сих пор остается замороженным.
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