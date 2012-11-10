Во Франции осквернены две церкви

Вандализм в христианских храмах во Франции уже давно превратился в распространенное явление повседневной жизни, которому редко уделяют внимание центральные СМИ. О фактах осквернения церквей пишут, главным образом, христианские сайты, которые находят информацию в местных источниках или получают ее от своих читателей.

Портал L`observatoire de la Christianophobie сообщает об осквернении 2 церквей в департаменте Дордонь на юго-западе Франции. В храме св. Георгия в коммуне Перигё вандалы надругались над алтарем и Святыми Дарами. Церковь Девы Марии в Саньяке была обезображена краской и воском в ночь Хэллоуина.

Ни об одном из этих событий СМИ не написали.

Седмица.