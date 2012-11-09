В Бразилию поедет "Икона мира" и "Олимпийский крест"

Рио-де-Жанейро принял эстафету олимпийских "100 дней мира". В Лондоне состоялось специальное торжество по этому поводу, сообщает catholicnews со ссылкой на radiovaticana.

Инициатива началась за 50 дней до начала Лондонской Олимпиады и закончилась через 50 дней после завершения в столице Великобритании Паралимпийских игр. Автором идеи является Комиссия "Iustitia et Pax" епископской конференции Англии и Уэльса. По ее инициативе в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр происходила постоянная молитва за мир возле "Олимпийского креста", установленного у Олимпийского парка. Все это "наследство мира" пожелала перенять и использовать церковь в Бразилии во время следующей Олимпиады, которая пройдет в 2016 г. в Рио-де-Жанейро.

На торжествах в Лондоне бразильской делегации были переданы "Олимпийский крест" и "Икона мира". Эти символы будут перевезены и останутся в Рио-де-Жанейро к Олимпийским играм, после чего направятся в столицу следующей Олимпиады.

