Американская протестантка жила год по библейскому закону

31-летняя Рейчел Эванс в течение года «называла мужа «господином» (Посл. к ефесянам), отказывалась от секса, шила себе простую одежду (1 Послание Петра), во время месячных – «нечистоты» – спала в одиночестве в палатке в саду (Кн. Левит, 15, 19 и далее). Она молчала в церкви и во время молитвы покрывала голову платком. В течение года она жила так, как женщинам предписывает Библия», – пишет Торстен Шредер в материале для Financial Times Deutschland. Некоторые правила, по ее словам, продержались недолго: так, называть мужа «господином» спустя неделю стало смешно. Однако остальные она соблюдала ровно год, а в конце октября опубликовала книгу «Год библейской женственности» (A year of biblical womanhood).

Эванс живет в «библейском поясе» Америки, и в какой-то момент, по ее словам, ей надоело, что многие ссылаются на Библию, говоря о том, что женщины не должны занимать важных церковных постов или делать карьеру. «Каждый выбирает те правила, которые ему нравятся. Мне хотелось поставить под сомнение эту практику», – говорит она.

Одновременно, пишет издание, Эванс продемонстрировала, что иногда последствия толкования Библии бывают абсурдны. Так, например, по высказыванию из Книги притчей «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли» Эванс, восхваляя мужа, нарисовала плакат с надписью «Дэн замечательный!» и встала у въезда в город.

Некоторые христианские консерваторы возмутились, что она ставит под сомнение истину Писания и насмехается над ним, пишет автор. Однако Эванс заверяет, что ни в коем случае не преследовала такой цели. Сама она определяет себя как протестантку и считается одной из влиятельных консервативных публицисток: ее блог читают до 100 тыс. человек в месяц.

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