Меркель считает Христианство "самой гонимой религией мира"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Христианство является "самой гонимой религией во всем мире", сообщает Catholic World News.

Меркель полагает, что внешняя политика Германии должна быть более чувствительной к проблемам христианских меньшинств в других странах.

Призыв канцлера поддержать христиан, вызвал упреки со стороны партии «Зеленых» Германии, где заявили, что не только Христианство, но и другие религиозные группы сталкиваются с большими опасностями во всем мире.