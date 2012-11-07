В Танзании толпа мусульман сожгла три христианские церкви

В Додоме, столице и самом большом городе Танзании, 4 ноября исламские боевики напали на христиан и сожгли три церкви.Об этом сообщает BosNewsLife.

Полиция сообщила о задержании 122 последователей исламистской сепаратистской группы «Ассоциация исламской мобилизации и пропаганды» (Association for Islamic Mobilisation and Propagation – UAMSHO), которые ранее принимали участи в беспорядках в Дар-эс-Саламе.

Христиане сказали, что рост насилия был спровоцирован инцидентом, имевшим место 10 октября, когда христианского мальчика обвинили в «осквернении» Корана. После того, как об случившемся сообщили в местной мечети, толпа мусульман угрожала убить мальчика.