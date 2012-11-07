В Танзании толпа мусульман сожгла три христианские церкви
10:36, 07 ноября 2012Мир
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Из-за ребенка "осквернившего" Коран
В Додоме, столице и самом большом городе Танзании, 4 ноября исламские боевики напали на христиан и сожгли три церкви.Об этом сообщает BosNewsLife.
Полиция сообщила о задержании 122 последователей исламистской сепаратистской группы «Ассоциация исламской мобилизации и пропаганды» (Association for Islamic Mobilisation and Propagation – UAMSHO), которые ранее принимали участи в беспорядках в Дар-эс-Саламе.
Христиане сказали, что рост насилия был спровоцирован инцидентом, имевшим место 10 октября, когда христианского мальчика обвинили в «осквернении» Корана. После того, как об случившемся сообщили в местной мечети, толпа мусульман угрожала убить мальчика.
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