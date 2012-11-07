Новый коптский Патриарх выступил против исламистов

Папа Теодорус II, ставший 118-м главой коптской православной церкви, посвятил свое первое обращение к пастве ситуации в Египте, сообщает NEWSru.co.il.

Он заявил, что церковь не поддержит конституцию, отстаивающую интересы только одной из религиозных общин страны.

"Красота Египта в сосуществовании мусульман и христиан. Разнообразие – источник силы", - заявил он, отметив, что и конституционное собрание должно отражать характерное для страны разнообразие – в нем должно найтись место для мусульман и христиан, светских и религиозных, либералов и консерваторов.

"Чтобы Египет пошел по пути прогресса, конституция должна защищать интересы каждого. Если же она будет служить одной группе населения, то все общество пойдет назад", - сказал он. По словам патриарха, государство и религия вообще не должны вмешиваться в дела друг друга.

Глава коптской церкви сообщил, что если исламистам удастся добиться принятия конституции, основанной на закона шариата, христиане заявят решительный протест. Он также призвал коптов принять более активное участие в политической жизни, не только для защиты своих прав, но для отстаивания интересов всего общества.