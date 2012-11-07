Тибетский монах сделал заявление для NASA о 21 декабря

Лама из монастыря Гьяндрек под Кайласом, известный как Оракул Шамбалы, сделал заявление для NASA. В своем послании он рассказал, что 21 декабря 2012 года Земля вместе с солнечной системой пройдет через галактическую "нулевую полосу", сообщает "Total.Kz" со ссылкой на "Earth-chronicles.Ru".

По словам тибетского ламы, практически на всей Земле, около 10 утра по московскому времени 21.12.2012 наступит полная темнота и тишина. Не будет света, электричества, связи и звуков.

Земля в этот момент будет проходить через галактическую "нулевую полосу". "Это состояние пространства, где гасится и не может распространяться никакая энергия, где отсутствуют электромагнитные поля у всех объектов. Пугаться и волноваться не надо", - предупредил лама.

Темнота будет сопровождаться космическими всполохами, иллюзорными вспышками света и продлится примерно три-четыре дня. Затем свет солнца опять появится.

"Животные Земли заранее почувствуют приход "космической темноты" и запрячутся в норы, - говорит монах. - Люди в городах не почувствуют, поэтому будут жертвы сумасшествия. Может погибнуть 10% населения Земли".

Оракул Шамбалы расписал и практические рекомендации для землян:

1. Вам нужно заранее подготовиться к этой смене циклов, доделать все дела 2012 года, не завязывать новых, отдать долги.

2. 20.12.2012 взять своих детей, все документы, наличные деньги и выехать из городов на природу. Подготовить запас продуктов на 2 месяца, поскольку электросети будут восстанавливаться долго.

3. Надо иметь в доме запас воды, дров для отопления и свечей для освещения. Нужно иметь в доме печку, поскольку электричество с 21.12.2012 перестанет течь по проводам.

4. Связь и телевидение отключатся. В течение "дней темноты" завесить окна темным, не смотреть в них, не верить своим глазам и ушам, не выходить на улицу. Если появится необходимость выйти, далеко уходить нельзя – можно потеряться, поскольку не будет видно даже собственной руки.

5. После появления света не спешите возвращаться в города, лучше до весны пожить на природе.

Полный выход Земли из "нулевой полосы", по мнению тибетского ламы, ожидается примерно 7 февраля 2013 года. Произойдет частичное восстановление электроснабжения, транспортного сообщения. К концу марта мир восстановится полностью.

Конец света кардинально изменит мировоззрение людей, считает Оракул Шамбалы. Оно станет более духовным. В развитых и развивающихся странах расцветут разнообразные научно-духовные учения, системы развития здоровья и личности. "Это будет самым важным толчком к прогрессу человечества на долгие времена", - заключает монах.