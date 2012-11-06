В США на избирательном участке запретили христианскую символику

В американском штате Техас на избирательном участке женщину, пришедшую голосовать, попросили прикрыть надпись на футболке, содержащую христианскую символику, сообщает CBS Houston. Кей Хилл, пришедшая проголосовать на участок в мэрии Тейлора, была одета в футболку с надписью «Голосуй за Библию».

Согласно американскому законодательству, на территории избирательного участка и на расстоянии 100 м от него запрещается размещать знаки кандидатов. Но Библия не является кандидатом, поэтому К.Хилл не нарушила закона о предвыборной агитации, считает президент «Texas Values» Джонатан Саэнз. Чиновники округа Уильямсон обвиняют женщину в нарушении закона.

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