В Мельбурне проданы с молотка 16 церквей

Финансовые проблемы религиозных организаций Австралии привели к тому, что более 16 церквей Мельбурна были выставлены на рынок недвижимости в минувшем году. В стране есть немало инвесторов, готовых преобразовать сакральные постройки в жилые дома.

Адвокат Пол Осборн сообщил, что ему известны 5 церквей разных деноминаций, проданных буквально в последние месяцы в Мельбурне частным владельцам.

Англиканская епархия Мельбурна признала, что продала 4 храма за минувший год. «Церковь Объединения» за это же время продала 10 своих молитвенных зданий. Католическая Церковь выставила на продажу две церкви викторианской эпохи за тот же самый период, но признала, что продала большее число храмов в предыдущие годы.

Храмы чаще всего перестраивают под жилые дома. Одна бывшая церковь в Крэнбоурне была недавно преобразована в ресторан.

Седмица.