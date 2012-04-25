В Греции похищена честная глава великомученицы Анастасии

В ночь с 22 на 23 апреля из основанного в IX в. монастыря св. великомученицы Анастасии Узорешительницы на полуострове Халкидики (подчиненном Константинопольскому Патриархату) были похищены мощи этой святой - одна из наиболее чтимых святынь Греции. Митрополит Милетский Апостол через агентство новостей «Амен» распространил обращение, в котором просит похитителей вернуть мощи любым способом.

Чтобы проникнуть в монастырский собор, где в драгоценных ковчегах хранились честная глава и нога великомученица Анастасии, грабители взломали 5 дверей

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