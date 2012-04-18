Филиппины - самая религиозная страна мира

Исследование религиозной веры, проведенное в 30 странах Национальным центром опросов общественного мнения (National Opinion Research Center) при Чикагском университете, выявило, что страны с высоким уровнем атеизма (и низким уровнем глубокой веры) - это преимущественно экс-социалистические государства в северо-западной Европе. Данные исследования цитирует агентство CWN со ссылкой на NORC и Reuters.

Страны с низким уровнем атеизма и высоким показателем религиозности - это в основном государства с преимущественно католическим населением, большинство которых относится к развивающимся странам, отмечается в сообщении по итогам исследования. В то же время к высоко-религиозным странам относятся также поликонфессиональные Соединенные Штаты, преимущественно иудейский Израиль и православный Кипр, отмечают исследователи.

«В случае Польши представляется, что ее сильный католицизм сформировался как реакция на секулярное влияние социализма», - полагают авторы исследования.

«С 1991 по 2008 г. Израиль, Россия и Словения демонстрировали последовательное движение к усилению религиозности», - отмечается в исследовании. В то же время, 10 стран показали последовательное снижение уровня веры: Австралия, Австрия, Восточная Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Ирландия, Норвегия и Польша.

«Глубокая религиозность имеет максимум (60%) на Филиппинах и минимум (2,5%) в Восточной Германии. В то же время уровень атеизма поднимаются с почти нулевого на Филиппинах к 46% в Восточной Германии, отмечает исследование.

Седьмица.