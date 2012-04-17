В Нигерии погибло 628 христиан

За первые месяцы этого года в Нигерии в результате актов насилия погибли 628 христиан, сообщает международная католическая благотворительная организация «Помощь Церкви в беде».

Ответственный за поддержку христиан в Нигерии Эрнст Загемюллер утверждает, что единственная «философия», которой руководствуются терроризирующие христиан нигерийские салафитские группировки, — «убивать христиан».

По его информации, теракты на Пасху в Кадуне, Джосе и других городах, где взрывались находившиеся вблизи от церквей автомобили, начиненные взрывчаткой, унесли жизни более 60 человек убитыми, десятки получили ранения. С начала этого года несколько христианских храмов в Нигерии были разрушены. Э.Загемюллер указывает, что исполнителем всех этих насильственных действий являются экстремисты террористической организации «Боко Харам», южного «филиала» «Аль-Каиды» и «Хезболлы».

Лидеры «Боко Харам» исповедуют идеи радикального салафизма. Подготовку террористы проходят в лагерях, расположенных на территории Пакистана, Мали, Чада. «Боко Харам» легко находит приверженцев в Нигерии, где царят коррупция, нищета и безработица.

Начиная строительство исламистского государства по примеру афганского Талибана, «Боко Харам» планирует «освободить» Северную Нигерию от христиан. По заявлениям ее нынешнего лидера имама Абубакар Шекау, те, кто не уедут сами, должны быть убиты.

Террор направлен не только против христиан, но и против умеренных мусульман и их духовных наставников, политиков, которые стремятся к миру, журналистов, полицейских и армейских офицеров, которые не разделяют позиции экстремистов. Только в этом году они расстреляли около 340 солдат.

Седмица.