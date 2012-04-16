В Баврии почтили память монаха, погибшего на пароходе «Титаник»

В баварском бенедиктинском аббатстве Шейерн почтили память монаха-капеллана Йозефа Перушитца, погибшего 100 лет назад, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г., на борту парохода «Титаник». Ему посвящена небольшая выставка в монастыре, где в память о погибшем также установлена мраморная доска.

Родившийся в Баварии Йозеф Перушитц поступил в бенедиктинский монастырь в 1894 г., а через год он уже был рукоположен в сан священника. В монастырской школе он учил детей математике, музыке, проводил занятия по спорту. В 1912 г. ему было поручено оказать содействие в строительстве школы при бенедиктинской конгрегации американского штата Миннесота. На «Титанике» 41-летний монах вместе с британским священником занимался пастырской работой и проповедовал на немецком, английском и французском языках.

Сохранились данные о том, что Перушитц добровольно отказаться от места в спасательной шлюпке. Вместе с несколькими десятками пассажиров он стоял на палубе на коленях и читал молитвы.

Монахи и паломники почтили память погибшего монаха минутой молчания.

Памятные мероприятия в связи со столетием гибели «Титаника» прошли по всему миру. В катастрофе погибли 1514 человек.

Седмица.Ru