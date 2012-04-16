В Новой Зеландии построят картонный собор

В новозеландском Крайстчерче построят картонный собор в форме буквы "А" взамен разрушенного во время землетрясения в феврале 2011 года. Об этом, как сообщает The New Zealend Herald, представители англиканской церкви объявили 16 апреля.

Проект временного собора, отмечает The Guardian, бесплатно разработал японский архитектор Сигеру БАН, специализирующийся на строительстве зданий в городах, разрушенных в результате стихийных бедствий.

Собор будет располагаться на площади Латимер, рядом с Соборной площадью, на которой находилась снесенная после землетрясения церковь Святого Иоанна.

В постройке, помимо бумаги и картона, будут использованы деревянные балки и конструкционная сталь. Здание, по словам архитектора, будет водонепроницаемым, надежным и устойчивым к огню.

Новый собор, который будет способен вместить до 700 человек, начнут возводить в течение двух месяцев, а закончен он будет, как ожидается, к концу 2012 года. Общая стоимость строительства составит 5,3 миллиона долларов.

Собор должен прослужить 20-30 лет. Представители англиканский церкви полагают, что он "даст надежду" жителям Крайстчерча и привлечет в город туристов.

Землетрясение в Новой Зеландии произошло 22 февраля 2011 года. Его жертвами стали почти 200 человек. Многие здания, в том числе построенный в XIX веке англиканский собор Церкви Христовой, являвшийся одной из главных достопримечательностей города, были разрушены.

Лента.Ру