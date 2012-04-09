«Пасхальная корзина» в Польше за год подорожала на 10%

«Пасхальная корзина» в Польше в этом году подорожала на 10%, по сравнению с прошлым годом. Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным исследования портала dlahandlu.pl, корзина из 50 продуктов питания, в зависимости от города и типа магазина, стоила накануне праздника от приблизительно 90 до 120 долларов.

По данным экспертов, которые сравнили цены во всех магазинах прошлого и этого года, больше всего за это время подорожали яйца – - до приблизительно 2 долларов за 10 штук.

От 10 до 20% подорожали мясо и мясные изделия, мука и хлебобулочные изделия.

По данным исследования компании Provident, больше всего поляков - треть опрошенных - планировали потратить на праздники от 100 до 160 долларов. 25% респондентов планировали расходы в размере от 30 до 100 долларов, 12% - от 160 до 220 долларов, 11% - более 300 долларов, а 3% - менее 30 долларов.

По оценкам Польской организации торговли и доставки (POHіD), граждане 38-миллионной Польши в этом году израсходовали на Пасхальные праздники от 3,5 до почти 3,9 млрд долларов.

Эксперты организации отметили, что поляки на Пасху тратят почти вдвое меньше, чем на Рождественские праздники, когда массово дарят друг другу подарки.

Девять из десяти поляков, согласно опросам, планируют праздновать Пасху с близкими.