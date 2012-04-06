В Казахстане выпустили водку с надписью "Аллах"

С прилавков магазинов казахстанского города Семей изымается водка с надписью "Аллах".

"Водка "Байтерек" распространяется по всей Республике Казахстан. Однако кощунство, выразившееся в нанесении слов "Силы Аллаха хватит на всех" на алкогольной продукции, обнаружено в городе Семей", - говорится в сообщении, которое накануне со ссылкой на информационный центр ВКО распространило агентство Tengrinews.kz. Как отмечается в этой информации, данный вид спиртного напитка Актюбинского производства выпущен в двух вариациях: с золотистой и серебристой пробкой. Именно на бутылке с серебристой пробкой житель Семея прочитал надпись религиозного характера.

Как выяснилось, водку в Семей поставляет ТОО "Дениджо", закупающий продукцию у актюбинской фирмы "Геом". В настоящее время поставщики изымают водку с полок городских магазинов. Руководство ТОО "Дениджо" заявило, что запасов этой продукции на складах компании уже нет.

Между тем, появление водки с религиозной надписью вызвало возмущение у жителей Казахстана. В Актобе несколько десятков верующих вышли на митинг с требованием закрыть компанию-производителя скандальной продукции. Кроме того, мусульманское духовенство страны потребовало прекращения продажи и выпуска этой водки.

Компания "Геом" извинилась за случившееся. По словам руководителя фирмы, дизайн этикетки водки разрабатывали в другой организации и разработчики спутали слово "Аллах", выполненное арабской вязью, с казахским орнаментом.

NEWSru.