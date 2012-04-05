Египет выпустил по Израилю ракету в канун праздника Песах

Египетская ракета, выпущенная с Синайского полуострова по израильскому городу Эйлат, разорвалась в пустынном районе, не нанеся никакого ущерба, жертв и пострадавших нет.

Обломки ракеты были найдены в 400 метрах от жилого района. Полицейские разыскивают другие ракеты, которые также могли быть выпущены с Синая по Израилю.

Ракета была выпущена в канун еврейского праздника Песах, когда в Эйлате собирается большое количество отдыхающих.

Ранее представители израильских властей неоднократно высказывались, что после ухода бывшего президента Египта Хосни Мубарака Синайский полуостров превратился в базу исламских радикалов.

Газета.Ru