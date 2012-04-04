К Пасхе вместо крашеных яиц продают крашеных цыплят

Накануне католической Пасхи во многих странах мира, в частности в США, вместо крашеных яиц большим спросом пользуются крашеные цыплята. Милые птенцы оранжевых, желтых, розовых, ярко-зеленых и даже малиновых цветов вызывают бурную радость у детей и возмущение у защитников животных.

Особенно досталось в этом году власти штата Флорида, которая отменила 45-летний закон, который до сих пор запрещал окраску животных. Цыплята подверглись и новейшим веяниям моды - так, помимо традиционного раскрашивания, появились флуоресцентные птенцы, которые светятся в ультрафиолетовом свете. Стоит отметить, что процесс окраски цыплят происходит еще в момент развития эмбриона.

Пищевой краситель вводится в яйцо на 18-й день инкубации, затем отверстие осторожно закрывают воском и кладут яйцо обратно в инкубатор. Фермеры утверждают, что это не вредит птицам, потому что пищевые красители абсолютно безопасны. После того, как цыплята вылупились, цвет на них держится несколько недель - когда они сбрасывают пух и перья, то приобретают нормальную окраску. В этот момент многие и избавляются от животных как от игрушек, которые уже надоели. Именно это больше всего возмущает защитников природы - птенцов просто выбрасывают как мусор.

ТСН