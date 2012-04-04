Оказано давление на ЕС в деле свободы вероисповедания

Церкви Старого Света пытаются убедить Европейский союз в необходимости защиты религиозной свободы. В Брюсселе по этому вопросу состоялась встреча представителей различных христианских конфессий, представленных в COMECE и KEK с делегацией ЕС.

Вопрос о нарушении основных прав человека был рассмотрен в трех направлениях. Прежде всего, за пределами Союза. По предложению европейских церквей, Брюссель должен разработать четкие определения и методы, которые позволят требовать уважения к основополагающим правам человека в странах, с которыми Европа сотрудничает или им помогает. Также особого внимания требует ситуация в странах, которые стремятся к членству в Европейском Союзе. Крупнейшей из них является Турция. В этом случае Брюссель должен провести детальное исследование, насколько там соблюдаются все стандарты ЕС.

В ходе встречи в Брюсселе говорилось также о ситуации в странах ЕС. Ведь и там иногда нарушается свобода вероисповедания. Это особенно видно по крайне индивидуалистическому толкованию прав граждан, которое не учитывают социального и институционального аспекта религии. Церкви Старого континента добиваются, чтобы религиозная свобода была под постоянным контролем институтов ЕС.

КАТОЛИЦЬКИЙ ОГЛЯДАЧ